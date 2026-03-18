「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）不安を払拭し、進化の一端も見せつけた。広島ブルペンの勝ちパターン候補である島内颯太郎投手が１回を三者凡退で終え、自身３戦ぶりの無失点投球。直球は最速１５４キロを計測し、本格習得を目指しているフォークでも空振り三振を奪った。「ここ２試合は失点していたので自分の中でも多少の不安はあった」という中で立った八回のマウンド。先頭・太田を右