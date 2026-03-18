SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“肩出しオールインワン”の台湾ショットを公開した。「台湾の街並みレトロで可愛いMISTREASSでは珍しいオールインワンが発売されますマニッシュだけどフェミニンさも」とつづり、胸元にフリルがキュートなオールインワン姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃきれいし、かわいい」「ほらほら〜かわいい〜