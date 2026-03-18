「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）調整段階ではまずまずの結果も広島・森下暢仁投手は反省を口にした。先発し、５回６安打２失点。「コーチからランナーを出してから粘らないといけないという話があった。そこは反省」と振り返った。初回と二回は無失点で立ち上がったが、三回に先頭から４連打を浴びて２点を先制された。四回は無失点だったものの、先頭に二塁打を許し、「先頭打者を出して