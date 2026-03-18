「ツアラー」という異色のコンセプトで登場1977（昭和52）年にヤマハが発売したスクーター「パッソル」のヒットをきっかけに、1980年代に入ると各社から続々と原付スクーターが登場します。1970年代後半から1980年代前半にかけては、ホンダとヤマハとの間で「HY戦争」と呼ばれる熾烈なシェア争いが起き、両社が毎週のように新モデルを発売した時代でもありました。【初代は全く“通勤快速”っぽくない!?】シグナスの歴史を写真で