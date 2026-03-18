NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月19日放送の第119話では、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）のために人形を作る。 参考：髙石あかり×トミー・バストウらキャスト陣が登壇『ばけばけ』SPトーク、3月20日放送 司之介（岡部たかし）が丈（杉田雷麟）をヘブンの秘密を守るための仲間に引き込んだ第118話。 第119話では、ヘブンの執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（