ANAクラウンプラザホテル成田は、「北海道SPRING FESTAランチ＆ディナーブッフェ」を3月1日から4月28日まで開催している。ライブキッチンでは、ランチでサーロインのローストビーフと桜ティラミスいちご添え、ディナーで国産牛のローストビーフのほか、本日のスパゲッティやシェフの気まぐれピッツァなどを用意する。前菜はいももち、北海道カマンベールと生ハム、ラーメンサラダなど、温かい料理は季節野菜のジンギスカン、石狩鍋