マンチェスター・シティは現地３月18日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグでレアル・マドリーとホームで対戦した。第１レグを０−３で落としたシティは立ち上がりから猛攻を仕掛けるも、ゴールが遠い。すると17分、ヴィニシウス・ジュニオールのシュートをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックしてしまい、レッドカードを受けて退場。これで与えたPKをヴィニシウスに決められてリードをさらに