老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、住民税非課税になる年収についてです。Q：独身で一人暮らしの場合、住民税非課税世帯にあてはまる年収はいくらになる？今回はAll About編集部が設定したケーススタ