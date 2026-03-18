3人組シンガーソングライター・WHITE JAMのSHIROSEさんは3月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。下着で美女と密着する姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】下着姿で美女と密着するSHIROSE「こんなにブラが似合う男初めて見た」SHIROSEさんは「シロセの下着が完成しました」とつづり、1枚の写真を投稿。オリジナルの白い下着を身に着けたSHIROSEさんと美女のモデルショットです。車の中で体や顔を密着させており、色っぽさが際