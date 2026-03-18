俳優の長谷川博己（４９）が、ＮＨＫスペシャル時代劇「眠狂四郎」（総合、２４日後１０・００）に主演する。大河ドラマ「麒麟がくる」で主役の明智光秀を演じて以来、約５年ぶりとなるＮＨＫドラマで、過去に数々の名優たちが演じてきた、妖艶な雰囲気をまとったダークヒーローへ挑戦。令和に新たな眠狂四郎を作り出した経緯や、日本の時代劇ドラマ発展への思いについて聞いた。市川雷蔵、片岡仁左衛門、田村正和…演じた名優