オフィスや学校で、どこからか漂ってくる“ぶっ濃い濃厚ソース”の香り─。誰もが一度は「日清焼そばU.F.O.」の香りを嗅いで「無性に食べたい！」と胃袋をつかまれた経験があるのではないだろうか。【写真】2度発売するも「黒歴史」に終わった幻の商品1976年に誕生したカップ焼きそばの代名詞「日清焼そばU.F.O.」が、今年50周年という節目を迎える。発売初年度と翌年度には年間約7000万食を売り上げ、当時の焼きそばジャンル