米国で今回のＷＢＣを中継するＦＯＸは１７日（日本時間１８日）、準決勝のドミニカ共和国戦がＷＢＣ史上最多の視聴者数となったことを発表した。公式Ｘで「日曜日のアメリカ代表のドミニカ共和国に対する勝利は、ＦＳ１とＦＯＸＤｅｐｏｒｔｅｓで７３６万９０００人の視聴者を集め、これまでにない最も視聴されたＷＢＣ放送となりました」と伝えた。事実上の頂上決戦と言われた準決勝は１点を争う緊迫した展開に。最後は