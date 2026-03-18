部下のやる気を引き出す上司とは、どんな人か。長崎大学准教授の矢野香さんは「人間は、自分が決めたことに対しては“自分ごと”ととらえる。リーダーはそのために相手を巻き込むことが重要だ。トヨタが入社式で豊田章男会長らの愛車を並べ、新入社員に写真撮影を促したのは“自分ごと化”の典型だ」という――。※本稿は、矢野香『偉ぶらないけど舐められないリーダーの話し方』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写