HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン3に、『アクアマン』『死霊館』シリーズのパトリック・ウィルソンが新たに出演することがわかった。米などが報じている。 本作は世界的人気ゲーム『The Last of Us』を実写化したドラマシリーズで、シーズン2はゲーム第2作『The Last Of Us Part II』を基に、前シーズンから5年後の物語が描かれた。シーズン3はアビー（ケイトリン・デ