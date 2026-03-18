の実写版「ONE PIECE」シーズン2のラストでは、ついに“Mr.0”ことクロコダイルの姿がお披露目された。同シーンとシーズン3への伏線について、共同ショーランナーのジョー・トラッツが米に語っている。 この記事には、「ONE PIECE」シーズン2第8話『DEER AND LOATHING IN DRUM KINGDOM』のネタバレが含まれています。 演じたのは……アメコミ映画でお馴染みのあの人--> この記事には