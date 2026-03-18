共に人気格闘ゲームからの実写映画化である『モータルコンバット2』と『ストリートファイター ザ・ムービー』のキャストが、密かなバトルを繰り広げている。『モーコン』側のルイス・タンは「飲み物吹いた」と反撃に出ている状況だ。 『モータルコンバット2』は、2023年時点でカール・アーバンのジョニー・ケイジ、アデライン・ルドルフのキタナ、タティ・ガ