ビジネスの現場で求められる「論理的思考力」とはなにか。言語化コンサルタントの木暮太一さんは、「相手を論破することでも、自分が賢くなることでもない。あくまでも、クライアントの負荷を減らすために自分の思考と行動の質を高めることだ」という――。※本稿は木暮太一『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kief