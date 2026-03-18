「オオタニの存在がド軍の打線とローテにインパクトを与える」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が熱戦の末に幕を閉じ、いよいよメジャーリーグは新シーズンへの足音が高まってきた。米スポーツ局「ESPN」のベテラン記者であるジェフ・パッサン氏が「MLBシーズンプレビュー」と題した記事を公開。3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースの命運について、「今シーズンがショウヘイ・オオタニにかかっている」と言及し、