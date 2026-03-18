投資の神様ウォーレン・バフェットは投資先をどのように見極めているのか。バフェットと彼の右腕だったチャーリー・マンガー（2023年死去）が過去31年間のバークシャー・ハサウェイの株主総会で話した内容をまとめた書籍『ウォーレン・バフェット投資家に贈った全言葉』（アレックス・W・モリス著、KADOKAWA）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／wellesenterprises, tupungato※写真はイメージです - 写真＝iStock.com