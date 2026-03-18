大事な商談。プレゼンの練習を何度もしたのに、顧客からの質問でペースが崩れ、頭の中が真っ白に……。このように、「結論から話しなさい」など、いかにも正しそうなことをうのみにしたがゆえに失敗する人がたくさんいます。「説明にはすべてに共通する『大原則』があります。それが、これから紹介する『3つのプロセス』です。この3つのプロセスに沿って組み立てるだけで、あなたの説明はわかりやすくなり、誤解なく伝わるようにな