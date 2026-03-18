右膝の軽度のPCL（後十字じん帯）損傷と診断されたカブスの鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、取材対応した。地元放送局マーキー・スポーツによると、通訳を通じ「日に日に良くなっていると感じている。1日ごとに痛みのレベルを見極めて、痛みが軽くなったら体の準備をしていく」と話した。16日（同17日）にアリゾナ州メサのキャンプに再合流後、右膝の再検査を行った鈴木に関しては、クレイグ・カウンセル監督（55