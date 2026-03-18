人気レースクイーンの霧島聖子（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン姿のバックショットなどを公開し、今季の活動チームを報告した。「SUPERGT、SUPERFORMULA、スーパー耐久、GTWCジャパンカップ、4カテゴリでの活動が決まり今年も忙しくなりそう！応援よろしくね」などとつづり、ショーパン姿でさまざまなポーズを取っているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「美しいです」「超