ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、キャンプ地・アリゾナ州グレンデールで2年連続開幕投手を託した山本由伸投手（27）に、改めての絶大な信頼感を示した。山本は20日（同21日）のオープン戦・パドレス戦に先発。その後、26日（日本時間27日）の開幕戦・ダイヤモンドバックス戦へと向かう。監督は「彼はとても意欲的で、仕事に対して規律がある。だからこそ、あのレベルで競い続けることができる