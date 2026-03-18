女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第118回が放送された。2020年度前期「エール」以来2回目の朝ドラ出演を果たし、錦織友一（吉沢亮）の弟・錦織丈役を好演している杉田雷麟（らいる、23）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に