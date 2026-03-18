スポーティーでありながら洗練されたスタイルを叶える、注目の別注アイテムが登場♡adidas Originalsの名品「FIREBIRD」をベースに、FREAK’S STOREがモダンにアップデート。クラシックな魅力と今っぽさを兼ね備えたトラックトップとパンツは、デイリーコーデに取り入れやすい万能アイテムです♪ 別注FIREBIRDの魅力 グレーのボディに、adidas Originalsのアーカイブか