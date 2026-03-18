ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！ 本当は教えたくない6000円ぽっきりのパラダイス 住所は「茨城県筑西市ザ・ヒロサワ・シティ」と番地がない！「ザ・ヒロサワ・シティ」とは、筑波山の麓100万㎡のテーマパークで、ゴルフ場のほかに美術館や博物館、映画館、農園などがある。クラブ