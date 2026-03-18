きょう18日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）は、「京都の老舗 創業年数が一番古いのどれなんどす？ランキング」で盛り上がる。【写真多数】『ゼニガメ』東野幸治、相田翔子、丸山紗理奈が登場ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調