オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026に参戦中のなでしこジャパン（日本女子代表）は、3月18日の準決勝で韓国女子代表と対戦。大一番となる日韓戦のスタメンを予想する。【映像】「キャー！」長谷川唯、“びしょ濡れ祝福”に絶叫！グループステージ第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3戦でベトナム代表を4−0、準々決勝でフィリピン代表を7−0で下したなでしこジャパンは、こ