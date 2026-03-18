私はセイカ（30代前半）。4歳のタケと1歳のミオを育てています。タケは体が弱く、風邪をこじらせて入院をしたこともあるので、子どもたちの様子を注意深く見ながら育児をしています。私は仕事と家のことで忙しく、飲みに行ったり友人と遊んだりすることもなかなかできないのですが、旦那のジュンジ（30代前半）は月に2回ほど友人と飲みに行きます。飲みに行くのはいいのですが、私が逆の立場なら、家のことや子どものことをきちん