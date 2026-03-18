＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇16日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞山下美夢有は「HSBC女子世界選手権」（2月26日〜3月1日）以来2試合ぶりに米ツアーに出場する。【写真】山下美夢有、練習する姿がカッコよすぎる日本で調整を行い、日曜日に現地入り。「きのうの夜は寝られなかったです（笑）。中途半端に寝てしまった。眠たかったけど、頑張って起きました」と時差ボ