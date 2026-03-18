KADOKAWAは、「カドコミ」で連載中の漫画『捨てられるはずの悪妻なのに冷徹侯爵様に溺愛されています 1』(漫画：ナルカワシス、原作：朝月アサ、キャラクター原案：早瀬ジュン、構成協力：貫井なお)を2026年3月17日(火)に発売した。物語の「悪妻」に転生してしまった主人公は、悪妻エンドを逃れるべく行動開始!?カクヨムコンテスト10でW受賞達成の原作を、期待の俊英がコミカライズ！待望の第1巻がFLOSコミックより登場。＜あらす