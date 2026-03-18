国宝「観無量寿経註」と「阿弥陀経註」浄土真宗の宗祖・親鸞の自筆で国宝の経典注釈書「観無量寿経註（かんむりょうじゅきょうちゅう）」と「阿弥陀（あみだ）経註」について、親鸞が６０歳以降まで加筆を重ねていたことが、専門家の調査でわかった。これまで３５歳頃までに完成したと考えられてきたが、それより後に世に出た仏典などが引用されていた。親鸞研究の進展につながる新事実として注目される。（京都総局夏井崇裕）