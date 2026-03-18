国土交通省が１７日に発表した公示地価で、大阪圏の商業地の最高価格が６年ぶりに大阪市の「キタ」から「ミナミ」に移った。訪日外国人客の増加を受けて、小売業を中心にミナミへの出店意欲が高まっており、地価を押し上げた。再開発が一巡したキタは、地価の上昇に一服感がみられた。（佐藤一輝）店舗空室率０％中古品流通大手のコメ兵（名古屋市）は昨年６月、ミナミでも人通りの多い心斎橋筋商店街に「ＫＯＭＥＨＹＯＯＳ