KADOKAWAは、カドコミで連載中の漫画『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。1』(漫画：あるてぃ、原作：かわい澄香、キャラクター原案：夏目レモン)を2026年3月17日(火)に発売した。切なくも甘い溺愛ラブファンタジー！角川ビーンズ文庫より刊行の同名小説のコミカライズ第1巻がFLOSコミックより刊行。＜あらすじ＞義弟・クロヴィスを虐げ惨殺される、乙女ゲームの脇役令嬢に転生したフィオナ。死を