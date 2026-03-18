女優の菊池日菜子が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。菊池日菜子「Darich」のステージに登場した菊池は、歩くたびに軽やかに揺れるホワイトのティアードワンピースに、黒のヒールを合わせた“モノトーン・ガーリー”なスタイルングを披露。すらりと美脚と二の腕をのぞかせ、会場を魅了した。TGCは、「