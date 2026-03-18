インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、ミニキャラをかわいく魅力たっぷりに描くためのコツを満載した書籍『へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門』を2026年3月17日(火)に発売した。■ミニキャラの魅力を最大限に引き出すコツが満載キャラクターの魅力を小さくかわいく凝縮したミニキャラ。アニメやマンガ、グッズやノベルティなど、街中のいたるところで目にする機会が増え、い