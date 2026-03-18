低強度×高回数の筋トレは不快感が増加してしまう 低強度×高回数トレーニングをおすすめしない理由 筋肉を効率的に成長させる「総負荷量理論」が広まるなかで、「低負荷でも高回数を行えば筋肉が肥大する」という、単純な解釈をしている人がいます。確かに、低負荷のトレーニングでも、セット数をこなせば筋肉は大きくなります。しかし、それではトレーニングにおける不快感が激増してしまいます。 2019