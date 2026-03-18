PCショップ・オリオスペックのイベントスペースで開催された 1979年に発売されたLP「交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン」が、昨年12月にSACDハイブリッドとして発売。それを記念し、この作品をキッカケとしてストリーミング・オーディオの始め方、また、聴き比べなどを行なうイベントが、3月15日に秋葉原のPCショップ・オリオスペックで開催された。会場にはゲストとして、キングレコードの当時の担