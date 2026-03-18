日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3388（+9.0+0.27%） ホンダ1350（+8+0.60%） 三菱ＵＦＪ2678（+18.5+0.70%） みずほＦＧ6201（+71+1.16%） 三井住友ＦＧ5192（+66+1.29%） 東京海上6020（+76+1.28%） ＮＴＴ157（-0.3-0.19%） ＫＤＤＩ2667（+6+0.23%） ソフトバンク216（+0.3+0.14%） 伊藤忠2080（+16+0.78%）