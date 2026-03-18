【本日の見通し】イラン紛争への警戒感継続、米FOMCなども注意 昨日の海外市場はホルムズ海峡再開への期待などからドル高が一服。158円台を付ける展開となった。158.72円を付けた後、159円台をいったん回復するなどリスク警戒感は継続。イランの最高安全保障委員会のラリジャニ事務総長がイスラエルによる攻撃で死亡したことが報じられており、トップ不在で紛争が長期化するとの警戒感もあって、この後もイラン情勢を神