本体でいい音が録りたい 昨今の動画カメラの用途として、自分のしゃべりを録るVlog的な使い方が拡大している。多くのカメラはモニターをフリップさせて自撮り可能という機能は必須になっているほか、アクションカメラも前面にもディスプレイを設けるなど、自撮り＋しゃべり集音はすでにスタンダードな利用方法となっている。 とはいえデジタル一眼内蔵マイクでは、音声集音に十分な性能のものは少ない。そもそ