▼徳島県（徳島地方気象台・１８日５時）【北部】くもり後雨【南部】くもり後雨▼香川県（高松地方気象台・１８日５時）【香川県】くもり後時々雨▼愛媛県（松山地方気象台・１８日５時）【中予】くもり時々雨【東予】くもり時々雨【南予】雨時々止む▼高知県（高知地方気象台・１８日５時）【中部】くもり後雨【東部】くもり後雨【西部】雨時々止む