「ベースボールアメリカ誌」が17日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表で5試合連続無失点と大活躍しているオリックスのアンドレス・マチャド投手（32）について分析した。16日（日本時間17日）の準決勝でベネズエラがイタリア相手に4対2とリードして8回裏。オマー・ロペス監督がマウンドに送ったのはマチャドだった。メジャーリーガーがひしめく投手陣の中にあっても、マチャドはベネズエラ代表にと