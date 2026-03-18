女優の桜井日奈子（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「映画『SAKAMOTODAYS』場面写真とオフショット」と書き出した桜井。鍛え上げた腹筋を見せた衣装姿をアップした。桜井は「SnowMan」目黒蓮が主演の映画「SAKAMOTODAYS」で主人公の前に立ちはだかる空手の達人・帯黒（おびぐろ）役。「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ