アメリカ国家テロ対策センターのケント所長は17日、イランへの軍事作戦をめぐり「イランは我が国にとって差し迫った脅威ではない」として、トランプ大統領の考えに反発を示し辞任する意向を明らかにしました。アメリカ国家テロ対策センターのケント所長は17日、SNSで「イランにおける戦争の継続を支持できない。イランは我が国にとって差し迫った脅威ではなく、この戦争はイスラエルとその強力なアメリカのロビーからの圧力によっ