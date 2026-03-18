女優、タレントの二瓶有加（30）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「二瓶有加ch」を更新。“思わぬ場所”で、人生で初めての痴漢被害に遭ったことを告白した。二瓶は「この前さ、飛行機で痴漢に会いました。初めて」と切り出した。そして「私その日仕事で飛行機に乗ったんだけど、前日仕事が撮影が5時間ぐらい押しちゃって30分しか寝ないで行ったの。“飛行機で寝ればいいや”と思って飛行機乗って、やっと寝れたんだよ。で、す