１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日と比べて７銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４９銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安だった。 ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が米ＣＮＢＣのインタビューで「石油タンカーがホルムズ海峡をゆっくりと通過し始めている」と述べたことなどを背景に、