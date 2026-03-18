4月3日よりテレ東系で放送がスタートする深川麻衣主演のドラマ25『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のメインビジュアルが公開された。 参考：深川麻衣主演でKis-My-Ft2 千賀健永と恋人役に『週末旅の極意3』4月3日より放送 本作は、「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に「夫婦」をテ