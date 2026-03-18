１８日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広く買い戻され、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。前日は朝高後に値を消し、後場取引終盤に見切り売りが出て小幅ながら４日続落して取引を終えるという引け味の悪い展開だったが、きょうは朝方買いが先行した後も終日上昇基調を維持できるかどうかが注目される。トランプ米大統領がイランへの軍事攻撃を終了し、かなり近い将来に撤退すると発言したことが、空売り筋の買い戻しに