Medical DOC監修医がお腹がギュルギュル鳴る時に考えられる病気などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「お腹がギュルギュル鳴る」原因はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生